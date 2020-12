annonse

NTB skriver i en medling at «skepsisen til koronavaksinen er stor i Frankrike. President Emmanuel Macron ber befolkningen ha tiltro til forskerne og legene.»

– Vi er en opplysningens nasjon og nasjonen til Pasteur. Fornuft og vitenskap skal vise oss vei, sa Macron søndag. Han henviste til den franske vaksinepioneren Louis Pasteur.

Mange av presidentens landsmenn er derimot bekymret. De skal ha vært flere franske helseskandaler i de siste tiårene, blant dem flere relatert til vaksiner. Folk frykter at «vaksinen er utviklet for raskt, at de er lagd for å gi store farmasøytiske selskaper profitt og at de vil føre til langvarige bieffekter verden ikke vil se før om flere år,» skriver NTB.

I likhet med andre EU-land startet Frankrike vaksineringen med vaksinen til Pfizer og Biontech, men hadde en mer nedtonet start enn de fleste andre land.

