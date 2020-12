annonse

Kompensasjonsordningen er skreddersydd for de aller rikeste.

Strawberry-konsernet, som er eid av Petter Stordalen, har fått mer i krisestøtte enn noen annen under coronakrisen, skriver Klassekampen.

Selskapet, som har opplevd sviktende omsetning, har fått utbetalt nesten 50 millioner kroner på det meste av Regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet. Selv i måneder hvor selskapet har tjent for mye til å få coronastøtte, så har Stordalen alikevel mottatt store subsidier.

Dette henger sammen med at konsernet har søkt om støtte til underselskaper som går i minus. Dermed så troner Stordalen på topp over de som har fått mest statlig støtte under pandemien.

Dette er i sterk kontrast til bedrifter som ikke har de samme mulighetene til å få støtte. Klassekampen trekker frem bedriften, Hårcompagniet på Grønland i Oslo, som eksempel. Maria Huus, som er daglig leder og medeier, kan fortelle om en annen virkelighet for dem.

– Vi ber ikke om å få dekket stort mer enn husleia, sier hun.

På grunn av at Huus selv var i svangerskapspermisjon i fjor, så gikk bedriften med underskudd. Støtte ble dermed avvist.

– Vi ble pålagt å stenge i seks uker, sier Huus.

Underskuddet i fjor hadde vært større enn det Skatteetaten mente kunne regnes som «faste, uunngåelige utgifter», og dermed falt ikke Hårcompagniet innunder ordningen. Huus mener dette er urettferdig på flere måter.

– Det blir på en måte kvinnekamp også, dette. Det viser hvor skeivt det er, sier hun.

Samfunn- og Næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole, Ole-Andreas Elvik Næss, viser hvordan kompensasjonsordningen favoriserer de aller rikeste og største firmaene.

– Jeg har ikke noe imot Stordalen, altså, forsikrer han.

Næss peker blant annet på det Stordalen-eide hotellet «The Hub» som ligger på Jernbanetorget i Oslo.

– The Hub hadde en bra julimåned. De hadde 25 millioner i omsetning, og det er mer enn de hadde i juli 2019. Det er veldig vanskelig å tenke seg hvorfor i alle dager de skulle få støtte. Tallene hotellet la inn i søknaden, antydet at hotellet ville ha tjent 97 millioner kroner hvis det ikke var for corona. Det er fem ganger så mye som i fjor, sier han.

Næss opplyser om at den gjennomsnittlige omsetningen for hotellet i 2019 var den samme som i januar og februar 2020.

– Bare på det hotellet alene tjente selskapet seks millioner. Det er veldig få enkeltutbetalinger som er så store under denne ordningen.

– Det er sikkert lov, men det føles veldig som misbruk av systemet, sier Næss.

