Den amerikanske marinen, marinekorpset og kystvakten har utgitt et nytt felles strategidokument, kalt «Fordel til sjøs», som tar til orde for en hard linje mot kinesisk ekspansjonisme.

Dokumentet beskriver det som kalles en rekke aggressive kinesiske ambisjoner ment for å «korrodere internasjonal maritim styring, nekte tilgang til tradisjonelle logistiske knutepunkter, hemme havfriheten, kontrollere bruken av viktige knutepunkter og avskrekke amerikansk innblanding i regionale tvister.»

Rapporten fastslår at Kina bygger krigsskip – destroyere, amfibiske skip, hangarskip, atomvåpen ubåter og hurtiggående angrepsbåter – i høyt tempo. Målet skal være å dominere regionale og internasjonale hav og «overta USAs posisjon som den foretrukne partneren til land rundt omkring i verden.»

«Kina fortsetter å militarisere omstridte områder i Sør-Kinahavet og viser til maritime territoriale krav som ikke er i samsvar med internasjonal lov. Den statssubsidierte globale fiskeriflåten stjeler viktige ressurser fra nasjoner som ikke kan forsvare sine egne eksklusive økonomiske soner,» heter det i studien.

Maritim opprustning

Kinas store antall krigsskip, og kanskje spesielt tempoet de blir lagt til, anses å være svært alarmerende for mange militær- og våpenplanleggere i Pentagon, som konsekvent etterlyser en amerikansk flåte på fem hundre krigsskip. Kinas marine er allerede kjent for å være større enn USAs, og landet utnytter sin store innenlandske industrielle kapasitet og skipsbyggingsevne for å legge til nye krigsskip i høyt tempo.

«Denne raske veksten er muliggjort av en robust infrastruktur for skipsbygging, inkludert flere verft som overstiger de i USA både i størrelse og gjennomstrømning. I en konflikt, kan overflødig industriell kapasitet i Kina, inkludert ytterligere kommersielle verft, raskt vendes mot militær produksjon og reparasjon, noe som ytterligere øker Kinas evne til å generere nye militære styrker,» heter det i rapporten.

Dokumentet forklarer videre at Kinas marine nesten har «tredoblet» seg i løpet av de siste to tiårene. Den planlegger å operere så mange som fem hangarskip, doble sin nåværende flåte av destroyere, samt legge til nye høyteknologiske og tungt bevæpnede krigsskip, amfibieskip og kystpatruljebåter i tiden fremover.

«Kina utplasserer en multifunksjonell flåte som inkluderer Folkets frigjøringshær marine (PLAN), Kinas kystvakt og Folkets frigjøringshær maritime milits – marinehjelperfartøy forkledd som sivile skip – for å undergrave andre nasjoners suverenitet og håndheve ulovlige krav,» står det i rapporten.

Global stormaktsambisjon

Alle disse faktorene er ifølge dokumentet grunnleggende for Kinas massive ambisjon om å bli den mest fremtredende globale makten gjennom militær modernisering, og det som noen har betegnet som en slags økonomisk imperialisme. Strategien omtaler dette som «predatoriske utlån» og opplagte forsøk på å kontrollere tilgangen til viktige strategiske maritime knutepunkter.

Kinesisk ekspansjonisme er spesielt tydelig i Afrika, der landet har bygget en ny militærbase nær det amerikanske anlegget i Djibouti. Beijing forsøker også å kontrollere økonomiske initiativer i mange afrikanske nasjoner for å få et enestående økonomisk fotfeste på kontinentet, som muliggjør å potensielt kontrollere økonomiske virksomheter over hele Afrika.

«Kina har implementert en strategi og revisjonistisk tilnærming som retter seg mot hjertet av USAs maritime makt… Belte-og-vei-initiativ utvider Kinas oversjøiske logistikk og baseinfrastruktur som vil gjøre det mulig for styrkene å operere lenger hjemmefra enn noen gang tidligere, inkludert polarområdene, Det indiske hav og Atlanterhavet,» konkluderer strategien.

