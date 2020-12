annonse

Solberg: «Veldig godt.»

26. desember mottok Norge de 9.750 første dosene av COVID-19-vaksinen som er bestilt fra Pfizer/BioNTech, melder NTB.

Klokken 12 i dag settes det første nålestikket på Ellingsrudhjemmet sykehjem i Oslo. Det er beboer Svein Andersen (67) som da skal vaksineres av fagsykepleier Maria Golding under oppsyn av lege Ingvild Glende Svanstrøm.

Det markerer starten på et vaksinasjonsmaraton hvor 5.000 eldre i Oslo, Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler skal immuniseres mot COVID-19, smitten som forårsakes av viruset SARS-CoV-2.

Den første dosen gis fra mandag, og skal ha en effektivitet på 52 prosent. Deretter følger dose nummer to 21 dager senere. Da skal man – uavhengig av mulige bivirkninger – ha oppnådd 95 prosent effektivitet.

Nyheten mottas med glede blant politikere og byråkrater. Her er et knippe uttalelser som NTB har innhentet:

– Denne dagen har vi har sett fram til lenge. Nå starter den store og lange jobben med å vaksinere folk slik at vi sakte, men sikkert kan ta hverdagen tilbake, sier Solberg, som kaller det «veldig godt» at dosene endelig er ankommet.

– Vi er veldig glade for at vaksinen er på plass og at vi nå kan begynne å vaksinere i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Dette er en veldig viktig dag for Norge, og jeg er glad for at vi nå har fått vaksinen, heter det fra Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

