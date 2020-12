annonse

Narrespill fra Vedum?

I et lengre juleintervju med NTB går partisjef Siv Jensen i Frp i rette med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Jensen mener Vedum bevisst lover mer enn han kan holde. Med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG som samarbeidspartier får Senterpartiet neppe engang gjennomslag for halvparten av sine saker, hevder Jensen.

– Det er egentlig et stort folkeforføreri han driver med, mener hun.

Frp-lederen gjentar samtidig oppfordringen til Vedum og Senterpartiet om å komme over til den politiske høyresiden. Der har Vedum nemlig større sannsynlighet for å kunne oppfylle velgerløftene, avslutter Jensen.

Senterpartiet har i økende grad overtatt Frp-velgere som er lei av Siv Jensens liberalisme og Fremskrittspartiets gjentatte ja til globalistiske og supranasjonale løsninger, herunder EUs energisamarbeid ACER, GCM-avtalen i Marrakesh i 2018 og 3.000 kvoteflyktninger så sent som i november 2020.

Jensen og Fremskrittspartiet er derfor blitt beskyldt for å holde folk for narr ved å love én ting i mediene, men stemme for det stikk motsatte på Stortinget – ikke ulikt det som Jensen nå anklager Vedum for.

15. desember 2020 ble nasjonalkonservative erklært non grata i Fremskrittspartiet, samtidig som fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo ble kastet hodestups ut av partiet.

