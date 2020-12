annonse

annonse

Jonas Gahr Støre jobbet for å forberede Arbeiderpartiet på regjeringsmakt.

NTB møter Ap-lederen til juleintervju på Åpent Bakeri i Ullevål hageby i Oslo.

Støre mener krisen sånn sett har ført norsk politikk inn på et sidespor. Store diskusjoner er satt på vent. Men i skyggen av viruset har han brukt tid på en annen oppgave – nemlig å forberede Ap på valgseier i 2021.

annonse

– Jeg føler vi nå har et ordentlig politisk prosjekt å gå til velgerne med inn i 2021, sier han.

– Jeg tar målinger på lavt 20-tall på fullt alvor. Men jeg har samtidig en ro og tro på at vi nå har lagt et opplegg, en strategi og en retning som kan løfte oss og vi har et klart mål om å bli det største partiet, være det ledende partiet i et nytt flertall, og ha statsministeren, sier Støre til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474