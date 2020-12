annonse

Friske fraspark.

I Storbritannia har en litt annerledes juletale vakt begeistring og bestyrtelse.

I en såkalt deepfake video har britene nemlig kunnet se dronning Elisabeth II, eller rettere sagt en datamanipulert etterlikning, snakke rett fra levra om rikets tilstand, før hun klyver opp på skrivebordet for å fremføre sin egen, rojale TikTok-dans.

Deepfake er en teknologi hvor noens ansikt tas fra et eksisterende foto og manipuleres inn i en video som den aktuelle personen aldri har medvirket i. For utrente øyne kan det være umulig å bestemme om en video som dette er ekte eller ei.

Det er nettopp en deepfake video britiske Channel 4 nå har produsert med sin «Alternative Christmas Message». I 2020 har mange store slag vært utkjempet i informasjonskrigen for å vinne publikums overbevisning.

Blant annet når det gjelder coronavirusets opphav, vaksinen mot COVID-19, sommerens BLM-protester, uighurenes situasjon og ikke minst det amerikanske presidentvalget, har det ikke alltid vært lett å skille sant fra usant.

Tillit er også gjenstand for Channel 4s «Alternative Christmas Message», hvor en deepfake versjon av dronning Elisabeth II uttrykker lettelse over å endelig kunne si sin oppriktige mening uten å sensureres av mainstream media.

– I nesten sytti år har jeg hatt som tradisjon å holde tale til dere i julen. Men på BBC har jeg ikke alltid kunnet snakke fritt og fra hjertet, innleder monarken sin alternative og høyst fiktive juletale, og fortsetter:

– Derfor er jeg takknemlig for at Channel 4 gir meg anledning til å si akkurat hva jeg vil, uten at noen legger ord i munnen på meg.

I talen snakker «dronningen» om det å ha familie som noe som har holdt mange oppe gjennom pandemien og dens konsekvenser.

– 2020 har vært et utfordrende år for oss alle, et år hvor de fleste av dere, takket være knapphet på doruller, endelig har forstått hvordan det føles å måtte gjøre sitt fornødne når du sitter på tronstolen, sier «Elisabeth» uten å fortrekke en mine.

– 2020 har også vært heltenes år, slik som vårt modige sykehuspersonell, hvorav mange var tvunget til å ta utrolig risiko, så som å behandle Boris Johnson, vel vitende om at også de dermed kunne bli gravide hvert øyeblikk, fortsetter hun like gravalvorlig.

Storbritannias statsminister Boris Johnson var i vår innlagt på intensivavdelingen på grunn av COVID-19-smitte, samtidig som samboeren skulle føde. Lenge var det usikkert om Johnson kom til å overleve.

Et stykke ute i videoen vil «dronningen» gjerne vise frem sin egenkomponerte TikTok, og benytter anledningen mens prins Philip titter på Netflix i et annet rom i Buckingham Palace.

Det 94 år gamle statsoverhodet hopper deretter opp på skrivebordet og avleverer noen ganske imponerende moves, flankert av Union Jack mens konfetti daler ned over henne selv og corgiene.

Likevel har videoen et mer alvorlig budskap mot slutten av de fire minuttene den varer:

– Så mye av verden kommer til oss gjennom disse skjermene, sier «dronningen» mens hun holder oppe en mobiltelefon.

– Det bringer meg tilbake til spørsmålet om tillit til om det som vi ser og hører alltid er som det synes, avslutter hun.

