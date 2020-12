annonse

To gutter på 15 og 16 år er pågrepet for å ha ranet Rema 1000 på Tasta i Stavanger med kniv søndag.

Bet ble framvist en kniv under ranet. Ingen ble skadd, opplyser politiet på Twitter. Ranerne fikk med seg et ukjent pengebeløp.

#Stavanger to mindreårige gutter på 15 og 16 år ble kl 1500 pågrepet for et ran på Rema 1000 Tasta. Ranet ble meldt kl 1440. Det ble vist frem en kniv under ranet. Ingen ble skadet. De fikk med seg et ukjent pengebeløp. Guttene vil bli avhørt og deretter overlatt til verger.

