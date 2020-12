annonse

Den 6. januar møtes de folkevalgte i Kongressen for å se om de aksepterer valgmennenes stemmegivning fra 14. desember. Kongressen har konstitusjonell rett til å forkaste valgmennenes stemmegiving.

Men majoritetslederen i Senatet Mitch McConnell (R) gikk ut 14. desember og gratulerte Joe Biden. Han har også oppfordret sine republikanske kollegaer til å ikke stemme mot Joe Biden 6. januar. Det har Donald Trump tidligere kritisert.

På lørdag var Trump ute igjen med skarp kritikk av McConnell og andre politikere.

– Hvis det var en demokratisk presidentkandidat som hadde fått valget fusket med og stjålet, og med bevis som man aldri har sett før, ville demokratenes senatorer tatt det som en krigserklæring og kjempet til døden. Mitch og republikanerne gjør INGENTING, de bare lar det passere, INGEN KAMP! skrev Trump på Twitter.

If a Democrat Presidential Candidate had an Election Rigged & Stolen, with proof of such acts at a level never seen before, the Democrat Senators would consider it an act of war, and fight to the death. Mitch & the Republicans do NOTHING, just want to let it pass. NO FIGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

I en annen tweet kritiserte Trump FBI og William Barr, som hadde sin siste dag som justisminister på onsdag.

– De burde skamme seg, skriver han og oppfordrer samtidig folk til å møte opp i Washington 6. januar til folkemøter i protest mot det han mener er et valg som ble stjålet fra ham med falske poststemmer.

The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Senere lørdag kveld fulgte Trump opp med nye tweeter om valgjuks, skriver Fox News.

Time for Republican Senators to step up and fight for the Presidency, like the Democrats would do if they had actually won. The proof is irrefutable! Massive late night mail-in ballot drops in swing states, stuffing the ballot boxes (on video), double voters, dead voters, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Han kritiserte også Høyesterett:

The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive Election Fraud that took place in the 2020 Presidential Election. We have absolute PROOF, but they don’t want to see it – No “standing”, they say. If we have corrupt elections, we have no country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Den 20. januar skjer overgangen en presidentperiode til en annen. Verken Trump eller hans advokater med Rudy Giuliani i spissen har gitt opp seieren.

….But when it is all over, and this period of time becomes just another ugly chapter in our Country’s history, WE WILL WIN!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

