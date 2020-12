annonse

Hvite mennesker blir aldri behandlet dårlig på grunn av etnisitet, mener en velbetalt toppsjef i den britiske statskanalen.

BBCs venstrevridde mangfoldsjef June Sarpong sier i et intervju med The Telegraph at teorier om såkalt «white privilege» eller «hvite privilegier», som handler om at mennesker av europeisk herkomst har spesifikke privilegier kun på grunn av sin hudfarge, er fakta. Hun hevder også at hvite mennesker simpelthen aldri vil bli dømt på grunn av sin «rase».

– Jeg sier ikke i et enkelt sekund at alle hvite mennesker er privilegerte. Selvfølgelig ikke. Men det er fordeler, selv om du kommer fra en lavinntektsfamilie og du er hvit. Du blir aldri dømt på grunn av din rase. Du kan bli diskriminert på grunn av din klassebakgrunn, du kan bli diskriminert på grunn av din alder, du kan bli diskriminert på grunn av kjønn, størrelse og så videre, men du vil aldri bli diskriminert på grunn av din rase, og det i seg selv tillegges til konseptet hvite privilegier, sier Sarpong, som selv er datter av innvandrere fra Ghana.

Det finnes imidlertid tilfeller som tyder på at dette ikke er helt sant. Hos BBC annonseres det ofte for traineestillinger, som ofte kommer med høyere lønn enn det som er minimumslønn i Storbritannia, der hvite mennesker og spesielt hvite menn ikke får søke.

Tjener fett på mangfold

June Sarpong tjener på sin side 75 000 pund i året. Hennes jobb dreier seg om å allokere 100 millioner pund årlig, for å oppnå mer «mangfoldig og inkluderende innhold» hos BBC, der minoriteter allerede er overrepresenterte.

– Greia med moderne privilegier er at om du gagnes av det, er du ofte uvitende om at du gagnes, og det er hele poenget, er det ikke? Fordi utgangspunktet er hvitt, og alt som ikke er det, er annerledes, sier Sarpong.

