Norske medier fokuserer mye på antall smittede, men nevner ikke at det er ekstremt få som dør om de blir smittet av coronaviruset.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har over 2,6 millioner testet seg for coronaviruset. Det er blitt registrert nesten 45 000 smittede, der 421 av disse har dødd med coronaviruset.

Folkehelseinstituettet poengterer at dette er coronarelaterte dødsfall, noe som betyr at det ikke er sikkert at corona er selve dødsårsaken.

«Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19», skriver de på sine egen nettside i forbindelse med statistikk rundt coronaviruset.

Norske medier har daglig servert store overskrifter om antall nye smittede, men det blir svært sjelden opplyst hvor mange som blir friskmeldt etter å ha blitt påvist coronaviruset.

Ifølge amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) er sjansen for å dø av covid-19 ekstremt lav. De under 69 år har over 99 prosent sjanse for å overleve.

I Norge har folkehelseinstituttet statistikk over alderen til de som dør med coronaviruset i kroppen. Av de 421 personene som hittil har dødd med coronaviruset har 271 av disse vært over 80 år gamle. Kun 23 personer av de som er 59 år og yngre har dødd med viruset i kroppen.

Til sammenligning dør det i gjennomsnitt rundt 900 personer av influensa årlig i Norge.

– Ikke farligere enn influensa

Flere leger har reagert på de strenge corona-tiltakene. Mange stusser på at myndighetene stenger ned landet når det ikke har dødd flere i år enn normalt, ifølge FHI.

Overlege ved Haukeland sykehus i Bergen, Halvor Næss, fortalte i et intervju med TV 2 i november at coronaviruset er ikke så mye farligere enn influensa.

Næss skrev en kronikk i Bergens Tidende om myndighetenes håndtering av koronakrisen. Overlegen mener helseminister Bent Høie og myndighetene i Norge har reagert på feil måte i sin harde nedstengning av samfunnet som har kostet milliarder av kroner.

– Jeg var ganske bekymret da jeg først hørte om viruset, men etter hvert som det kom tall og forskning på dødeligheten har denne frykten forsvunnet. De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de stenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sa Næss til TV 2.

Næss har også skrevet en kommentar i Resett der han stiller spørsmålstegn rundt myndighetens nedstengning.

Åpner ikke

Statsminister Erna Solberg mener, til tross for de fleste blir friskmeldt av coronaviruset, at Norge ikke kommer tilbake til normalen før tidligst til høsten 2021. I et nytt intervju med NRK fortalte Solberg at det også er fare for at man må stramme inn de såkalte corona-restriksjonene ytterligere.

Solberg har også uttalt at hun frykter en tredje smittebølge og at folk ikke skal få normal sommerferie i 2021.

– Jeg synes det er fint at folk planlegger, men man må være forberedt på at sommeren 2021 ikke blir helt som sommeren 2019, sa Solberg til NRK.

