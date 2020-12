Avisen viser til at Israel med ni millioner innbyggere på egen hånd kjøpt inn åtte millioner Pfizer-doser, og har allerede mottatt 600.000 av dem. Danmark, med i underkant av 6 millioner innbyggere, får til sammenlikning kun 10.000 doser før nyttår.

Man regner med at Israel vil være vaksinert og tilbake til normalen i mars, mens Danmark neppe har flokkimunitet før til høsten. Det hele skyldes at EU er en stor, byråkratisk maskin som har vanskelige for å fatte beslutninger, og dernest at EU har gjort en fatal feilberegning: I sommer la EU kun inn en reservasjon på Pfizer-vaksinen, og først i november undertegnet unionen en kjøpskontrakt. Dermed havnet EU langt bak i køen. Land som Storbritannia, USA og ikke minst Israel kom langt foran.

– EU brukte lang tid på å komme i sving før sommeren. Vi et jo at slikt klarer de ikke. 27 land skal bli enige. Det skal holdes møter hvor noen har en mening og noen en annen. Det er ike efektivt. Det er 100 ganger lettere å være USA, hvor presidenten bare kan ta en avgjørelse, sier Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør ved Statesn Serum Institut til den danske ukesavisen.