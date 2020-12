annonse

I en ny risikovurdering advarer Folkehelseinstituttet om at nye varianter av coronaviruset, inkludert det muterte viruset fra England, vil spre seg i Norge.

– Vi regner det som sannsynlig at varianten fra England er mer smittsom, og at den før eller senere vil spre seg i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding mandag, ifølge NTB.

I vurderingen skriver instituttet at nye mutasjoner og mer smittsomme varianter av koronaviruset vil komme, men at anbefalingen til regjeringen ligger fast:

– Vårt råd er at mål og prinsipper for regjeringens strategi bør ligge fast: Epidemien skal holdes under kontroll slik at helsetjenestens kapasitet ikke overbelastes. Hvis og når disse mer smittsomme variantene får større utbredelse i landet, vil det kreve mer å holde dem under kontroll, sier Vold.

