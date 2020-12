annonse

Da er det klappet og klart. En avtale foreligger mellom Storbritannia og EU, og britene kan endelig ta suvereniteten tilbake.

Brexitavtalen er en seier for britene og ikke minst for Boris Johnson. Britene vil gjenvinne mye av sin suverenitet, men avtalen sikrer samtidig tollfri varehandel mellom Storbritannia og EU, noe som sørger for at ulempene ved å ikke være med i det indre marked blir minimert.

Et av de virkelig store problemene britene (og mange andre) har hatt med EU har vært fri flyt av mennesker. Og her blir det også en del forskjeller mellom Storbritannia og EU-medlemsland fremover.

Ifølge avtalen blir det ingen fjerning av grensekontroller til Storbritannia, noe som for mange var det aller viktigste. Det blir slutt på visumfri innreise med opphold på over 90 dager. Retten til å arbeide, studere og bo i et EU-land forsvinner ikke helt, men vil få endrede betingelser i henhold til avtalen.

Etter et kort blikk på noen av hovedtrekkene ved avtalen, kan man si at den fremstår som rettferdig og rimelig. Britene får forhandle sine egne handelsavtaler med land utenfor EU, men får likevel tilgang til tollfri handel. Det er en vesentlig seier for statsminister Johnson. For EU har ikke vært enkle å forhandle med. De har ikke ønsket at britene skal gagnes på noe vis, og de har villet gjøre dette vanskelig. Men de har seg selv å skylde for at euroskepsisen i Storbritannia har vokst, og at 60 prosent av nordmenn er imot EU-medlemskap, selv etter en liten reduksjon i motstanden.

Økt integrasjon = udemokratisk maktoverføring

Mange i EU vil nå beklage seg over at Storbritannia kan forlate unionen nå. Men det skulle de ha tenkt på før de begynte å tvinge medlemsland til å åpne sine grenser for massiv innvandring, og før man begynte å snakke om en europeisk superstat.

Det nytter ikke å forsøke å pynte på sannheten, og snakke om det som i realiteten handler om suverenitetsavståelser fra demokratisk valgte ledere i konstitusjonelle stater til et overnasjonalt organ med demokratisk underskudd, med honnørord som «økt integrasjon». Folk gjennomskuer det.

Grenseoverskridelser

EU får skylde seg selv for å ha omgjort det som kunne ha forblitt et fruktbart handelssamarbeid til et superstatsprosjekt som hele tiden krever å ta stadig mer suverenitet fra medlemslandene. Jeg er personlig tilhenger av frihandel, og med slektsbånd på kontinentet så er det ingen tvil om at tanken samarbeid med våre europeiske naboer føles riktig og viktig. Globalisering, i det at vi reiser og snakker sammen over grensene, er kommet for å bli, og det vil vi se aller mest på nært hold. Personlig drømmer jeg om en virkelighet der jeg kan sette meg på et høyhastighetstog i Oslo og stige ut i Amsterdam, Hamburg eller Berlin bare noe timer etter. Skal vi få på plass slike løsninger, så krever det at vi samarbeider. Isolasjonisme er ikke et alternativ, dersom vi vil ha en god levestandard, og dersom vi vil løse miljøproblemer og skape nye og mer effektive alternativer for transport. Norge kan ikke alene redde verden, og skal vi for eksempel irettesette Kina og andre giganter, så må vi søke samarbeid med våre vestlige venner.

Men pampene i EU har tråkket over grenser, og det på helt andre områder. Mange mennesker forstår ikke hvorfor i all verden handelssamarbeid også plutselig må bety at de skal påtvinges høy innvandring og redusert råderett over egne skattemidler.

EU må nesten skylde seg selv for å ha gjort det klart at de ikke tolererer at medlemsland ikke synes skyhøy migrasjon er noen god idé. Også kan man ikke ha åpne grenser mellom europeiske land, uten vanntette grenser utad. Hvis EU ikke gidder å beskytte sine ytre grenser mot økonomisk migrasjon og menneskesmugling, så må de regne med at medlemsland vil ta saken i egne hender.

Trygdeeksport

I Norge har vi slitt med å begrense trygdeeksport, og møtt motstand i Brüssel. Det har blitt hevdet at det ikke er i overensstemmelse med EØS-avtalen å redusere ytelser til personer som befinner seg i utlandet, når Solberg-regjeringen har prøvd å få dette til. For mange nordmenn er det helt uhørt at vi, ved våre folkevalgte politikere, ikke får råde over de skattemidlene vi har jobbet og slitt for å betale inn. Sånt gjør folk forbannet.

Må klandre seg selv

EU har bare seg selv å klandre. Det er de som har skremt britene vekk. Det er deres egen skyld at så mange nordmenn er veldig skeptiske til dem.

Så lenge EU ikke forstår at en superstat er uaktuelt, så lenge de ikke aksepterer at nasjonalstatene ønsker å ha kontroll på hvem som får lov til å bosette seg innenfor egne grenser, så lenge de ikke godtar at statene selv må få bestemme hvem som skal få motta hardt opptjente skattemidler og hvor mye de får, så må de regne med at en vesentlig andel europeere ikke vil ha med dem å gjøre! Det er så enkelt.

