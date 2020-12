annonse

Må man være overlege for ikke å forstå det, eller holder det å kunne lese tall og forstår den man leser. Jeg holder en knapp på det siste.

Hvert eneste døgn innhentes tall fra 220 land som alle i større eller mindre grad har problemer med Covid-19 pandemien. Tallene, som er i form av en tabell, viser hvor store eller små problemene i hvert individuelt land er, og er enkel å bruke – så sant man har gjennomført grunnskolen og har fått med seg hvordan man legger til, trekker fra, multipliserer og dividerer.

Dermed er det bare å hoppe i det og se hva tallene faktisk viser.

Og for å ta vårt eget land først, så vise disse offisielle tallene at vi (pr. 26.12.2020) har og har hatt 46.248 tilfeller av Covid-19 smitte i Norge. Av alle som har vært smittet, så har 421 mennesker mistet livet. På bakgrunn av den kunnskapen er det mulig å fastslå en dødelighet i forhold til de som er og har vært smittet. Det gjør man ved å bruke formelen 421/46248*100, hvorpå svaret blir 0,91 prosent registrert dødelighet.

Så kan man også regne ut smitten i befolkningen, fordi man vet tallet på befolkninger (5.441.780) og hvor mange som er blitt smittet (46.248). Det gjør man ved å bruke formelen 46248/5441780*100, hvorpå svaret blir 0,84 prosent registrert smitte.

Er det noen god grunn til å stenge ned med slike tall? Det er jo nesten ingen døde? Nei, og det er fordi FHI og myndighetene i Norge har valgt bedre føre var, nettopp for å sørge for at smitten, og dermed dødeligheten, ikke kommer ut av kontroll. Hvordan vet vi det? Jo, ved å se på tall fra andre land vi kan sammenligne oss med.

Som f.eks Sverige. De har større dødelighet og større smitte fordi de har valgt å verne seg på en helt annen måte. Dermed viser tallene for Sverige en dødelighet fra antall smittede på 2,1 prosent – mot våre 0,91 prosent. Smitten i befolkningen er på hele 3,9 prosent – mot våre 0,84 prosent. Dødeligheten pr. 1 million innbyggere er på hele 817 mot våre 77.

Men selv om disse tallene forteller sitt, så vet vi fra media at helsepersonell og sykehusene i Sverige sliter enormt med å ta vare på de som blir syke, og behandle de som de likevel skal behandles for vanlige sykdommer, et problem land med mange syke og døde har.

I England har de større problemer enn både Norge og Sverige, hvor man har oppdaget en mutasjon av Covid-19 som er 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det har ført til full nedstengning, og stengte grenser til alle naboland.

Tallene for England viser en dødelighet blant smittede på 3,2 prosent – mot våre 0,91 prosent. Smitten i befolkningen er på 3,2 prosent – mot våre 0,84 prosent. Men her, som i Sverige, så er det tallene for registrerte smittede (2.221.312) og døde (70.195) som er det reelle problemet. Dødeligheten pr. 1 million innbyggere er på hele 1.031 mot våre 77.

I England har man begynt å gjøre klar sportsarenaer for å ta imot smittede og syke. Fordi kapasiteten på sykehusene er sprengt.

Det er det Norge forsøker å unngå ved å stenge ned.

Men vi kan kikke på enda et land, et i Europa, som f.eks Belgia. Tallene derfra er horrible og vitner om hvor galt det kan gå om man ikke tar forhåndsregler. Der er dødeligheten blant smittede på 3 prosent – mot våre 0,91 prosent. Smitten i befolkningen er på hele 5,5 prosent. Dødeligheten pr. 1 million innbyggere er på uhyggelige 1.644 mot våre 77.

Det vil si at dersom vi skulle få en situasjon lik den Belgia er i, ville antall døde hos oss vært 9.885, mens vi ville hatt 299.297. Man trenger ikke være overlege i noe som helst for å forstå hva det ville gjort med sykehusene og helsevesenet vårt!

Men hva med USA? Tallenes tale er klar der også, og viser en dødelighet blant smittede på 1,7 prosent – mot våre 0,91 prosent. Smitten i befolkningen er på 5,7 prosent – mot våre 0,84 prosent, og over den smitten man f.eks. har i Belgia. Og med 338.315 døde – så langt i år, overgår Covid-19 influensa med flere hundre tusen.

Om man ser tilbake de 10 siste år (http://zapme.no/Dw9QwUc), så tok den verste influensasesongen i USA 61.000 liv. Covid-19 har så langt tatt 338.315 liv, godt 5,5 ganger flere enn influensa.

Jeg kommer ikke til å delta i en diskusjon om at det ikke er en pandemi, om at Covid-19 ikke er farligere en influensa, om smitten er større eller mindre enn det som er registrert, om at mennesker som dør i bilulykker blir registrert som Covid-19 dødsfall – til det er livet for kort og det er for mye annet å gjøre som er mer interessant.

Men jeg deler gjerne informasjon om hvorfor vi stenger ned, noe disse tallene viser.

Kilde: https://www.worldometers.info/coronavirus/

