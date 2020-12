annonse

– Den direktesendte politiske dekningen gjør det mulig å snakke usant.

Analytiker Aslak Bonde skriver i Morgenbladet om hvordan direktesendte pressekonferanser og intervjuer gjør at journalistene reduseres til mikrofonstativ, uten å stille kritiske spørsmål. Dermed blir det plass til politikere med ferdigtygde og velforberedte talepunkter.

– Den direktesendte politiske dekningen skaper ikke bare vilkår for en dårlig debattkultur. Den gjør det også mulig å snakke usant. Hvis en politiker bare står hardt nok fast på sin egen versjon av virkeligheten, er det i realiteten ikke mulig for journalistene eller politiske motstandere å plukke en løgn fra hverandre på en måte som publikum oppfatter. Det skyldes både tidsrammen for det direktesendte programmet og ansvarlige aktørers frykt for å lage krangleprogram, skriver Bonde.

Han mener journalister er redusert til referenter som ikke filtrerer eller tør å å påpeke inkonsistenser. Bonde viser til at tempoet i nyhetsjournalistikken er stadig høyere – noe som gjør at det for en presset statsråd bare gjelder å øke forvirringen og uklarheten i en ganske kort tid. Da mister andre medier interesse for saken.

– Konsekvensen er at det gode journalistiske arbeidet som gjøres med å avdekke til dels graverende politiske forsømmelser, ofte ender opp uten at det får noen følger hverken for politikken eller de ansvarlige politikere.

