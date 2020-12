annonse

En av epidemiologene bak de strenge coronatiltakene i Storbritannia innrømmer at det autoritære regimet i Kina var inspirasjon for tiltak i Vesten.

Professor og epidemiolog Neil Ferguson, som stod bak de drakoniske coronatiltakene i Storbritannia og er med i Imperial College COVID-19 Response Team, står frem i et intervju i The Times, der han slår fast at ingen av de strenge tiltakene hadde vært mulig å gjennomføre uten inspirasjon fra det kinesiske kommunistpartiet.

Ferguson hevder i intervjuet at ingen vestlige land hadde vurdert lockdown dersom Kina ikke hadde statuert et eksempel.

– Jeg tror folks sans for hva som er mulig hva gjelder kontroll forandret seg ganske dramatisk mellom januar og mars, sier Ferguson i intervjuet.

– Effektiv politikk

Ferguson later til å anse tanken på å la seg inspirere av et autoritært regime som mer spennende enn skambelagt. I januar fulgte britiske myndigheter nøye med på Kinas drakoniske virustiltak, for å se om de virket.

– De hevdet å ha flatet kurven. Jeg var først skeptisk. Jeg trodde det var en massiv dekkoperasjon av kineserne. Men da dataene kom for dagen ble det klart at det var en effektiv politikk.

– Det er en kommunistisk ettpartistat, sa vi. Vi kunne ikke ha kommet unna med det i Europa, trodde vi. Og så gjorde Italia det, og vi innså at det kunne vi, forteller Ferguson.

Innrømmer «feil»

I Storbritannia har coronatiltakene ført til den største kollapsen i landets økonomi på 300 år, ifølge estimater fra landets finansdepartement.

– Jeg har gjort noen feil. Jeg har vært helt åpen om at det var feil, sier professoren.

I februar 2020, i en tidlig fase av pandemien, benyttet Ferguson og hans team statistiske modeller for å estimere at tilfellene av covid-19 var betydelig under-oppdaget i Kina. Han var også del av Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), som gir råd til myndighetene, men måtte trekke seg, da han ble beskyldt for å ha underminert coronarestriksjonene da han møtte en kvinne.

