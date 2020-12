annonse

Møter negativ ordbruk med «ordklem».

– Det kommer stemplinger hele tiden. Fra statsråd Linda Hofstad Helleland og faktisk også statsministeren. Det er på en måte et nytt stemplingsord i halvåret. Det har vært «bakstreversk», «gammeldags», og at det er «farlig». I bunn handler det bare om at vi er uenige. Vi har ulike løsninger, sier Vedum i et juleintervju med NTB.

Han maner i stedet til å svare med det han er litt flau over å kalle en «ordklem». Det gjelder også statsministeren.

– Ja, jeg håper Erna Solberg får en god juleferie. For hun har stått på det hun kan. Jeg har ikke lyst til å legge noen harde ord mot henne inn i julen.

