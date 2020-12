annonse

Den Trump-vennlige avisen New York Post ber på lederplass presidenten om å «stoppe galskapen» og erkjenne valgnederlag.

På forsiden av en nylig papirutgave av New York Post er beskjeden til Trump klar og tydelig.

«Stopp galskapen».

«Du tapte valget – slik kan du redde ditt ettermæle».

Ber presidenten gi seg

Avisens redaksjon oppfordrer nå presidenten til å erkjenne valgnederlag.

«Hvis du insisterer på å bruke dine siste dager ved makten med å true med å brenne alt ned, ja da er det slik du vil bli husket. Ikke som en revolusjonær, men som en anarkist som holder fyrstikken», skriver avisen på lederplass.

Redaksjonen uttrykker bekymring for hva presidenten kan komme til å gjøre fremover.

«Du har tvitret at så lenge republikanerne har «mot», så kan de nekte å bekrefte valgresultatet og dermed gi deg fire nye år. Med andre ord, du oppmuntrer til et udemokratisk kupp.»

Omtaler Sidney Powell som gal

Avisen omtaler videre Sidney Powell som en «gal person», og konstaterer at ingen av valgfuskanklagene har vist seg å være substansielle.

«Du hadde all rett til å undersøke valget. Men la oss være tydelige: De innsatsene har ikke funnet noen ting.»

«Vi forstår, herr president, at du er sint for at du tapte valget, men å fortsette langs denne veien er ødeleggende. Vi sier dette som en avis som gikk god for deg, som støttet deg; om du vil sementere din innflytelse, og til og med gjøre scenen klar for en tilbakekomst i fremtiden, må du kanalisere raseriet inn i noe mer produktivt.»

New York Post gikk allerede før Donald Trump ble valgt i 2016 ut og støttet presidentens kandidatur. Man har også inntil nylig vært positive til gjenvalg i 2020. Avisen skal ha vært en av Trumps favorittaviser.

