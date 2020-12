annonse

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA går inn for å utstede et digitalt reisepass, der det vil opplyses om man er testet eller vaksinert for covid-19.

Det aktuelle reisepasset er ventet å bli tilgjengelig som en mobilapp fra og med mars neste år, skriver VG.

IATA-passet lagrer krypterte data, som test- eller vaksineresultater, på mobilen. Informasjonen skal ikke lagres i en sentral database. Ordinært pass vil bli brukt til å bekrefte identiteten til innehaveren av IATAs reisepass, og til å sikre overføring av helsedata til mobilappen. IATAs reisepass vil imidlertid ikke bli det eneste helsepasset på markedet.

CommonPass er en annen lignende løsning, med QR-kode som reisende vil kunne skanne ved innsjekk, for å sikre at de tilfredsstiller innreisekrav.

Ønsker passene velkommen

Datatilsynet stiller seg positive til løsningene.

– Datatilsynet har hele tiden vært positivt til at det utvikles nye teknologiske løsninger for å bekjempe pandemien, og i dette tilfellet, gi folk tilbake sin bevegelsesfrihet, sier direktør for Datatilsynet Bjørn Erik Thon til VG.

New York Times rapporterer at den internasjonale turistindustrien har bedt regjeringer om å standardisere dokumentasjonskrav til coronatesting og vaksinering.

