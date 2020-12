annonse

annonse

Hendelsen har fått franske toppolitikere til å gjenta sin fordømming «islamsk separatisme» og forplikte seg til å fortsette å bekjempe ideologien.

Ifølge Le Parisien ble hendelsen, som skjedde i den nordøstlige byen Belfort lørdag. Det 20 år gamle offeret er sønn av to politifolk.

Kort tid etter at vedkommende hadde lagt ut bildene av julefeiringen på internett, ble han truet av en bekjent som også er muslim – en streng islamist som anser at det er helt upassende å delta på festlighetene til andre religioner.

annonse

Islamisten gikk til frontalangrep på den unge mannen, og kalte ham blant annet for en «skitten sønn av en hvit», «en slangesønn», og «en politisønn». Islamisten lovet å «vise» den unge mannen hvordan en «ekte araber» oppfører seg.

Møte

Selv om tonen i samtalen var langt fra vennlig, gikk den unge mannen med på å møte sin anklager personlig for å diskutere deres uenigheter. Men da den rasende islamisten dukket opp, var han ledsaget av fire andre menn, som slo 20-åringen og truet ham med ytterligere vold hvis han rapporterte om hendelsen til politiet.

annonse

Til tross for truslene, anmeldte den unge mannen angriperne, og moren har lovet å forfølge de mistenkte.

– Han gikk inn i et bakholdsangrep, sa hun til lokalmedia.

Fordømminger

Franske toppolitikere vil ikke bagatellisere hendelsen. Innenriksminister Gérald Darmanin bekreftet på Twitter sent lørdag at angrepet hadde funnet sted og at en etterforskning har blitt iverksatt. Han fordømte antipoliti-holdningen som den mistenkte tilsynelatende hadde vist og kalte islamistisk «separatisme» for uakseptabelt.

– I Belfort ble en ung mann overfalt fordi han feiret jul og ikke var en «god araber». Forverrende omstendighet: Å være sønn av politibetjenter, skrev ministeren.

Islamistisk terror

annonse

De siste månedene har Frankrike vært utsatt for en rekke angrep fra islamistiske terrorister, inkludert den bestialske halshuggingen av ungdomsskolelæreren Samuel Paty utenfor Paris. Paty ble drept av en ung muslim for å ha vist de beryktede Charlie Hebdo-karikaturene av islams profet Mohammed. Mens avbildninger av profeten anses som blasfemisk i islam, blir de Charlie Hebdo-karikaturene ansett som spesielt provoserende og støtende av mange muslimer.

I kjølvannet av halshuggingen lovet høytstående franske politikere, inkludert president Emmanuel Macron, å bekjempe islamister på alle nødvendige måter og å luke ut ekstrem ideologi fra landet. Macrons tøffe respons har forårsaket diplomatiske feider med en rekke muslimske nasjoner, og protester mot presidenten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474