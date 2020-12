annonse

Får støtte fra Helsedirektoratet.

Kommunaldirektør Kenneth Johannessen i Indre Østfold oppfordrer regjeringen om å snarest komme på banen før nyttårsaften

– Vi har registrert at myndighetene har varslet at de følger situasjonen tett og eventuelt vil komme med oppdaterte anbefalinger for jule- og nyttårsfeiringen. Dersom dette ikke skjer, vil vi raskt vurdere lokale tiltak, sier han til VG.

Han er bekymret for at ungdom ikke tar tilstrekkelig hensyn når pandemiåret avsluttes.

Han får støtte fra Helsedirektoratets assisterende direktør Espen Nakstad.

– Vi er litt mere redde for nyttårsaften enn julaften. I og med at yngre mennesker kanskje tenderer til å samles i større grupper enn det som er det nasjonale rådet, som er maks 10 gjester. Vi vet jo at det på en nyttårsfest kanskje blir vanskelig å holde meteren, sier Nakstad til VG.

