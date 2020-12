annonse

annonse

– Alt helsepersonell i første linje mot covid-19-pandemien må vaksineres nå.

Nå er vaksinen i Norge og blant de som først får vaksinen er eldre beboere på sykehjem. Dette er i stikk med anbefalingene fra WHO, påpeker overlege Stig Opdøhl ved Sykehuset Telemark HF, avdeling Skien i Aftenposten. . Han jobber selv på akutten på et sykehus i en av regionene som har høyest smittepress i Norge nå, bortsett fra det sentrale Østlandet.

– Ingen av oss har en vaksineprioritering under to millioner. Dette betyr at to millioner innbyggere i Norge skal vaksineres før oss som står i første linje mot denne pandemien.

annonse

– Det har vært flere hendelser der én enkelt pasient har smittet sykehusansatte, men enda flere hendelser der tjuetalls ansatte blir satt i karantene samtidig etter å ha blitt eksponert for en covid-19-smittet pasient. Dette påvirker driften til ethvert sykehus, og det rammer oss spesielt hardt siden vi er et lite sykehus.

Må vaksineres nå

Nå oppfordrer han regjeringen og Erna Solberg til å snu.

annonse

– Alt helsepersonell i første linje mot covid-19-pandemien må vaksineres nå.

– Uten oss er det ingen som kan behandle dem som blir syke i Norge. Jeg tenker ikke bare på dem med covid-19-infeksjon, men alle dem med sykdommer og skader som trenger behandling av helsevesenet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474