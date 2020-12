annonse

Redaktør Pål Steigan hos Steigan.no mener NRK Dagsrevyen bør skifte navn til «Koronarevyen».

De etablerte mediene har de siste ukene hatt store overskrifter om den nye bølgen med antall nye smittetilfeller.

Både VG, Dagbladet, TV 2 og NRK har daglig publisert en rekke saker om coronaviruset som mange mener er svært ensidig, og som ikke setter spørsmålstegn ved den harde nedstengingen eller potensielle farlige bivirkninger i den nye vaksninen.

– Panikksimulator

En av de som har sett seg lei av at myndighetene, i lag med de etablert mediene, har publiset «krigsoverskrifter» på sine nettsider om antall nye smittetilfeller, er redaktør av nettavisen Steigan.no.

I en ny kommentar fyrer Pål Steigan løs mot NRK og mener de har sluttet med journalistikk.

– Dagsevyen burde skifte navn til Koronarevyen. Lørdagsrevyen 26.desember 2020 var muligens det foreløpige lavmålet for noe som har sluttet å være journalistikk og gått over til å bli en panikksimulator, skriver Steigan.

Redaktøren mener NRK overreagerte om de nye smittetilfellene som er blitt påvist i Trondheim.

– Det er INGEN innlagt på St Olav hospital med koronainfeksjon. Det har dødd 3 personer av coronarelatert sykdom i Trondheim siden mars. Hvis dette er en alvorlig situasjon som krever stengning av landet, vil vi aldri noen gang komme tilbake til en normal situasjon. Hver høst blir folk sjuke. Noen blir alvorlig sjuke og noen dør også av ulike virussjukdommer, mener Steigan.

– Fryktpropaganda

Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk i forbindelse med covid-19 er det ekstremt få som dør med coronaviruset om de blir smittet.

Hittil har det blitt registrert over 46 000 tilfeller i Norge, og litt over 400 personer har dødd. FHI påpeker i sin statistikk at det ikke er mulig å bekrefte at alle dødsfall har noe med coronaviruset å gjøre.

Steigan mener NRKs store nyhetsinnslag om nye smittetilfeller er fryktpropaganda.

– Vi opplever altså en alarmisme uten sidestykke. Regjeringa ødelegger helsevesenet i landet gjennom å overprioritere korona i forhold til andre sjukdommer; bedrifters og familers økonomi smadres av hensyn til en epidemi man knapt kan påvise i statistikken over dødelighet.

– Mediene elsker å drive fryktpropaganda. Kritisk journalistikk, analyse, alternative synspunkter? Glem det. Vanlige journalistiske prinsipper er kastet ut av vinduet. Dagsrevyen er et skrekkeksempel som bør bli pensum på Journalisthøgskolen, skriver Steigan.

