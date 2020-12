annonse

annonse

Representantenes hus stemte mandag for å øke kontantbetalingen til millioner av amerikanere til 2.000 dollar.

De innfrir dermed kravet til president Donald Trump om å øke utbetalingen fra 600 dollar som var en del av den enorme krisepakken på 900 milliarder dollar han motvillig signerte søndag.

Vedtaket blir nå sendt til det republikansk-kontrollerte Senatet, der det er usikkert om det blir vedtatt.

annonse

Stemmetallene var 275 mot 134, men avstemningen splittet republikanerne, som frykter økte utgifter som øker budsjettunderskuddet.

Men 44 republikanere valgte å imøtekomme Trumps krav og støttet det demokratiske forslaget.

Kompromiss

Krisepakken var et kompromiss som ble oppnådd før jul etter mange måneders harde forhandlinger. Men Trump drøyde nesten en uke med å signere det fordi han ville ha en høyere kontantbetaling.

annonse

At Trump drøyde så lenge med å signere loven, innebar at flere programmer for ekstra arbeidsløshetstrygd utløp i helgen.

Det betyr at det kan gå flere uker før programmene kommer i gang igjen, og at flere millioner arbeidsløse amerikanere mister flere uker med trygd de sårt trenger.

Speakeren i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, sa før avstemningen at republikanerne hadde valget mellom å stemme for en høyere utbetaling og å nekte amerikanerne hjelpen de trenger.

Uklart i Senatet

Lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, har ikke sagt noe om hvordan Senatet skal håndtere vedtaket, men demokratenes senatsleder, Chuck Schumer, krever en avstemning allerede tirsdag.

– Det er stor støtte for disse nødsjekkene på 2.000 dollar fra alle kanter av landet. McConnell må sørge for at republikanerne ikke står i veien for å hjelpe amerikanske arbeidere og familier som roper på hjelp, sa Schumer.

Krisepakken som Trump signerte søndag, innebærer at alle amerikanere som tjener opp til 75.000 dollar (cirka 650.000 kroner) i året, får en sjekk på 600 dollar, pluss 600 dollar per mindreårig barn.

annonse

Milliarder deles ut

Den gir også arbeidsløse en tilleggstrygd på 300 dollar i uka og nærmere 300 milliarder dollar i lønnsstøtte til små og mellomstore bedrifter.

Flyselskaper, postvesenet, skoler, bønder og matprogram for fattige er også tilgodesett med penger, i tillegg til midler til vaksinedistribusjon. Pakken innebærer også en forlengelse av et forbud mot å kaste ut leieboere som ikke klarer husleien.

I kompromisset som demokratene måtte godta, fikk de ikke gjennomslag for store midler til delstatenes og lokale myndigheters kamp mot pandemien. Men de lover mer støtte når Joe Biden har overtatt som president.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474