Inger Støjberg, Danmarks tidligere profilerte innvandringssminister (2015-19), melder tirsdag kveld på Facebook at hun går av som nestleder i det danske partiet Venstre.

Det skjer etter press fra partileder Jabob Ellemann.

– Jakob Ellemann har i dag bedt meg gå av som viseformann i Venstre. Jeg forstår at det bl. a skyldes hans manglende tillit til min linje i en rekke politiske saker. (..) Det kommer som en overraskelse at det havnet her og Jakob har bedt meg trekke meg som viseformann. Jeg ville ha sett det annerledes. Men slik er det, skriver hun.

De siste dagene har danske medier brettet ut konflikten mellom Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen og nestleder Inger Støjberg. Krisen toppet seg da Ellemann-Jensen sa at han støttet en riksrettssak mot Støjberg hvis det viser seg å være grunnlag for det, skriver NTB.

Flere andre danske partier har tatt til orde for riksrettssak mot Støjberg etter at hun fikk hard kritikk i en granskningsrapport som følge av hennes ordre om at asylpar måtte splittes ved ankomst til Danmark hvis den ene var under 18 år.

Venstres forretningsutvalg kom tirsdag kveld med en felles uttalelse der de konstaterer at det ikke lenger er noen tillit mellom Støjberg og partileder Ellemann-Jensen, og at sammenbruddet er uopprettelig.

– Det er en umåtelig trist situasjon Venstre står i, skriver forretningsutvalget.

Støjberg blir regnet som drivkraften bak flere asyl-innstramninger i Danmark, skriver Aftenposten. Hun profilerte blant annet getto-planen, som handlet om å flytte ut folk fra bydeler med høy innvandrerandel.

De femti første innstramningene i innvandringspolitikken feiret hun med marsipankake.

I mars 2019 var Frps Sylvi Listhaug og Jon Helgheim på besøk til Støjberg i Danmark, angivelig for å hente inspirasjons til arbeidet med Frps innvandringsutvalg,

