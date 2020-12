annonse

I over to år har Venstre ligget under sperregrensen, og noen ganger urovekkende langt under.

Selv om Trine Skei Grande trakk seg som leder og Guri Melby tok over, så har heller det ikke hatt noen innvirkning på oppslutningen, skriver NTB.

Partiet har valget i 2009 friskt i minnet, da mistet de åtte stortingsrepresentanter, og satt igjen med bare to. Men det bekymrer ikke Melby.

– Jeg er bevisst på at det kan skje igjen. Men jeg er også ganske optimistisk. Vi har mange velgere som har satt seg på gjerdet etter all uroen i partiet. Uro er ikke spesielt attraktivt, sier Melby.

– Hva skal du friste dem med?, spør NTB.

– Et Venstre som har svar på det som vi mener er vår tids største utfordringer, svarer Melby.

Men hun høres mer ut som et vandrende partiprogram der hun ramser opp: klima og miljø, skole og kunnskap og jobbskaping. Det eneste som skiller henne fra Skei Grande, var utelatelsen av uttrykket «det grønne skiftet».

