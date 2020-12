– Vi kommer til å få et parkeringsopprør i Oslo i 2021. Helt på linje med bompengeopprøret i forrige valgår, 2019. Og det har jeg full forståelse for, om denne kronikken gir et riktig bilde av byrådets forslag til ny parkeringsnorm. Én ting er å begrense bruken av bil i byen. En annen ting er å late som folk ikke har bruk for bil, skriver han på Facebook