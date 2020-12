annonse

Representantenes hus stemte mandag med overveldende flertall for å overkjøre president Donald Trumps veto mot forsvarsbudsjettet.

Stemmetallene i Huset var 322 for å overkjøre vetoet og 87 imot, skriver NTB.

Det betyr at rundt halvparten av republikanerne valgte å stemme mot Trump og slutte seg til demokratene i avstemningen.

Avstemningen er et ydmykende nederlag for presidenten. Dersom vedtaket blir det samme i Senatet, er det første gangen at Kongressen overkjører et veto fra Trump.

Årsaken til at Trump la ned veto er flere. Han er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig beskyttelse, samt navneendringer av militære baser.

