annonse

annonse

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet.

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier til NTB at de har sendt skredeksperter på kvikkleire til rasstedet på Romerike, som har mye kvikkleire.

– For å få en oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertene som er på stedet, eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene, sier Castberg.

annonse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet og få oversikt over omfanget av skredet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474