Det mener Amedias nye satsing, Avisa Oslo. På lederplass skriver de at det er din og min borgerplikt.

– Å avtale med deg selv at du tar vaksinen som et nyttårsforsett, mener vi er den fineste gaven du kan gi til deg selv, dine nærmeste og samfunnet rundt – til det som fremstår som veldig lav risiko, skriver Magne Storedal i Avisa Oslo.

Storedal mener at vaksinen er en flott måte å vise solidaritet på. Han slår fast at pandemien og vaksinen ikke handler om at Bill Gates forsøker å få verdensherredømme eller at legemiddelgiganten Pfizer skal tjene uhorvelig mye penger. Dette kaller han vrangforestillinger.

Han skriver også at risikoen så langt fremstår som veldig liten. En kan ikke utelukke alvorlige bivirkninger, men han mener vi på grunn av situasjonen må ta en høyere risiko.

– Så langt dataene rekker, snakker vi uansett om lavere risiko ved å ta koronavaksine enn den du pådrar deg ved å sette deg bak rattet for å kjøre en tur.

– Pfizers vaksine som kutter smittespredningen med 95 prosent, har hos én av ti, ifølge BBC, følgende bivirkninger (ut over selve smerten ved stikket): hodepine, frysninger og muskelsmerter.

Dette mener han er småtterier i det store bildet med død, sorg, lidelse og økonomisk ruin.

