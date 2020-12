annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg (H) slår fast at det er en dramatisk opplevelse å se bildene fra skadestedet og leireraset i Gjerdrum.

– Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og hele raset, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for ennå, sier Solberg, som understreker at det ikke er sikkert at alle har vært hjemme da skredet gikk.

Les også: Justisministeren følger utviklingen etter raset i Gjerdrum

annonse

21 personer er fortsatt ikke gjort rede for etter leirskredet og 700 er evakuert. Statsministeren og justisminister Monica Mæland (H) er på stedet.

– Det er alltid en vond følelse når det er så mange vi ikke vet om ennå, sier Solberg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474