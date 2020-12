annonse

Tall fra SSB viser at andelen av innvandrere som går på tur har økt betraktelig siden 2017.

Bente Lier, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv, mener dette er gode nyheter, skriver Norsk Friluftsliv.

– Dette er virkelig en gladnyhet. Det å komme seg ut på tur er bra for både kroppen og hodet, og gir ikke minst mye glede. I naturen er det også enklere å komme i snakk med nordmenn, sier hun.

Tallene viser at 45 prosent av alle innvandrere i Norge oppgir at de går en til tre turer i måneden. Det er en økning på 13 prosent fra 2017.

Spesielt gledelig er kanskje tallene som viser at kvinner fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og deler av Oceania, nå går mer på ski enn hva de gjorde før.

– Det er svært gledelig at nye grupper oppdager gleden av å gå på ski. Det er også en flott måte å bli kjent med norske tradisjoner, og holde seg fysisk aktiv gjennom en kald vinter, sier Lier.

Lier forteller at friluftslivsorganisasjonene har jobbet aktivt med å inkludere innvandrere, og at det arbeidet nå ser ut til å bære frukter.

– Tallene tyder på at organisasjonenes arbeid for mer inkludering i friluftslivet har virket. Men vi har selvsagt en vei å gå for å få med oss enda flere ut, og her kan alle være med å bidra, sier hun.

