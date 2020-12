annonse

Hamret løs på tempelveggene.

Onsdag ødela en rasende mobb et hinduistisk tempel i Karak-området i den pakistanske regionen Khyber Pakhtunkhwa.

En muslimsk lærd fra Karak som har støtte fra militante grupper skal ha hisset opp muslimene mot hinduistene og oppfordret dem til å øldelegge tempelet, ifølge Times of India.

– En opphisset mobb med om lag 1.000 til 1.200 mennesker ble oppfordret av lokale muslimske ledere til å ødelegge hindutempelet, sier politisjefen Irfanullah Khan ifølge nyhetsbyrået AFP.

Diskriminering og vold mot religiøse minoriteter er utbredt i Pakistan, der muslimer utgjør 97 prosent og hinduer kun 2 prosent, skriver NTB.

Videoen under viser hvordan den rasende folkemengdeng går til angrep på tempelet. Menneskerettighetsaktivister har kritisert ugjeringen og anklaget pakistanske myndigheter for å gjøre for lite for å beskytte landets religiøse minoriteter.

