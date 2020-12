annonse

– De mørke kreftene som har lenket fast menneskene i de muslimske samfunnene er på vei hit. Det jeg har flyktet fra, finnes nå blant oss.

Den kritikerroste forfatteren Sara Omar er i Danmark aktuell med sin andre bok «Skyggedanseren».

Omar er en dansk-kurdisk forfatter og menneskerettighetsaktivist og kjent for sitt mot og ærlighet om kultur, kvinner og menn.

Hun har selv sagt at hun vil avsløre «hykleriet inenn islam» og at «Koranen har lært meg hva jeg faen ikke skal finne meg i»

Opplysningens ideer

Med høstens islamistiske terrorangrep i Frankrike og Østerrike fristk i minnet, sier hun at hun selv også ville ha blitt halshugget i regionen hun opprinnelig kommer fra.

– I det øyeblikket disse ekstremistene tar over et land er det første de gjør å gå løs på opplysningens ideer, de brenner bøker og setter munnkurv på mennesker. Vi skal ikke undervurdere deres ønske om å forandre verden til et kalifat. Den ambisjonen gjør mennesker redde, sier hun og viser til at nåværende sjefsredaktør i Jylllands-posten har sagt at han ikke vil republisere Muhammad-karikaturene av frykt for gjengjeldelser og trusler, sier Omar til svenske Bulletin.

Hun mener halshuggingen av en lærer på åpen gate i Paris er en trussel mot hele vår sivilisasjon.

– Dette må vi se i øynene. Vi er godtroende som tenker at dette ikke kan skje i Skandinavia. De mørke kreftene som har lenket fast menneskene i de muslimske samfunnene er på vei hit. Det jeg har flyktet fra, finnes nå blant oss, slår hun fast.

