Republikanernes mektige leder i Senatet, Mitch McConnell, trosser president Donald Trump og ber Senatet overkjøre hans veto mot forsvarsbudsjettet.

Representantenes hus stemte allerede mandag med stort flertall for å overkjøre vetoet, med støtte fra over halvparten av republikanernes kongressmedlemmer.

Dermed er det opp til Senatet å sørge for at forsvarsbudsjettet på 740 milliarder dollar blir vedtatt til tross for Trumps veto, og en avstemning finner trolig sted onsdag.

Det kreves to tredels flertall i begge kamre for å overkjøre et veto, og det ligger an til at det blir første gang et veto fra Trumps side blir overkjørt.

– For de tapre menn og kvinner i det amerikanske forsvaret er det rett og slett ikke et alternativ for oss å svikte når det er vår tur til å verne om dem. Jeg ber derfor mine kolleger støtte denne loven enda en gang, sa McConnell tirsdag, ifølge Reuters.

Alltid vedtatt

Forsvarsbudsjettet er blitt vedtatt uten problemer hvert eneste år siden 1960-tallet i en Kongress som stort sett er enig om å støtte opp om de militære.

Det er flere grunner til at Trump la ned veto. Han er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig vern, og han er også sterkt imot at ti militærbaser som er oppkalt etter sørstatsgeneraler, skal skifte navn.

Han er også kritisk til at budsjettet innebærer at tilbaketrekningen av soldater fra Europa som han har varslet, forsinkes, trolig lenge nok til at påtroppende president Joe Biden kan omgjøre den.

Tvitring fra feriestedet

Fra sin juleferie i Mar-a-Lago i Florida gikk Trump til angrep på Republikanernes ledere i Kongressen med en Twitter-serie.

«Det svake og trøtte republikanske lederskapet vil la et dårlig forsvarsbudsjett passere. Et skammelig eksempel på feighet og total underkastelse av svake mennesker under Big Tech», tvitret han.

«Forhandle fram en bedre lov, eller sørg for bedre ledere. Nå! Senatet må ikke godkjenne budsjettet før det er fikset», tvitret han videre.

McConnell, som har vært Trumps trofaste allierte i fire år, trakk på skuldrene av fornærmelsene og satte en avstemning på agendaen for onsdag.

Krisepakken

Trump er sint på republikanerne i Kongressen også fordi de fleste av dem ikke vil øke en direkte utbetaling til millioner av amerikanere som er en del av en krisepakke på 900 milliarder dollar som han motvillig signerte søndag etter å ha nektet i en uke.

Økningen fra 600 til 2.000 dollar ble vedtatt med stort flertall, inkludert med 44 republikanske stemmer, i Representantenes hus mandag, men McConnell har ennå ikke sagt om han vil la forslaget komme til avstemning i Senatet.

Flertallet av republikanerne er skeptiske til dyre forslag og vil holde seg til krisepakken som de og demokratene møysommelig forhandlet seg fram til like før jul etter flere måneders hard tautrekking.

«Om ikke republikanerne har et dødsønske, må de gjøre det rette og vedta 2.000 dollar-utbetalingen. ASAP. 600 dollar er ikke nok», tvitret Trump.

Patetiske republikanere

I tirsdagens tvitring langet Trump også ut mot republikanske ledere som ikke støtter opp om hans grunnløse påstander om at han vant valget over Joe Biden 3. november.

«Vi trenger nytt & energisk republikansk lederskap», tvitret han og kalte de republikanske lederne patetiske.

Påtroppende president Joe Biden kalte godkjenningen av krisepakken et skritt framover, men uttrykte håp om at Kongressen kan gjøre mer når han er president.

