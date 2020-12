annonse

annonse

Rundt 500 personer er til nå evakuert etter jord- og leirskredet i Gjerdrum, opplyser ordfører Anders Østensen (Ap).

– Det kan være snakk om å evakuere et betydelig antall til, sier Østensen til NTB.

– Vi må vurdere hva som må evakueres, sier han.

annonse

NVE opplyser at skredet i Ask i Gjerdrum fremdeles pågår, og at det er fare for at flere hus kan rase ut.

Flere personer er hentet ut med helikopter og brakt til sykehus etter jordskredet. Til sammen har ti fått helsehjelp, men ingen av dem er hardt skadd.

26 personer er fortsatt ikke gjort rede for

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474