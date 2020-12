annonse

I 22-tiden melder politiet at de nå leter etter ti personer, som har status som savnet. Politiet mener med stor sikkerhet at det fortsatt er mennesker i rasområdet.

Tidligere onsdag har politiet arbeidet for å få klarhet i hvem som har vært bortreist eller av andre grunner ikke har blit gjort rede for. Nå fortsetter søket etter levende etter raset. I utgangspunktet var det flere som ikke var gjort rede for, men tallet er nå nedjustert.

Alle som det er blitt redegjort for, er i god behold, opplyser innsatsleder Dag André Sylju i Øst politidistrikt til pressen sent onsdag kveld, ifølge NTB.

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier at det nærmer seg en at man begynner å få opp navn på enkeltpersoner. – Det blir tungt, sier han.

– Vi er jo ikke et stort sted, så det er klart at dette preger oss. Sjansen for at vi kjenner mange av dem som er berørt, er jo stor, sier han til NRK onsdag kveld.