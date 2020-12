annonse

Handlingsregelen står i veien for klimaomstilling, mener en professor.

Handlingsregelen for oljepengebruk går ut på at kun tre prosent av avkastningen til Oljefondet kan brukes over statsbudsjettet.

– Handlingsregelen er ikke hellig skrift. Det må være rom for tilpasning i møte med vår tids utfordringer, sier Knut Anton Mork til Klassekampen,

Mork er tidligere sjeføkonom i Handelsbanken, og nå professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Han mener det haster å få på plass en grønn økonomi i møte med klimakrisen.

I veien står handlingsreglen, som går ut på at vi ikke kan bruker mer enn tre prosent av Oljefondets avkastning per statsbudsjett. Men den er selvpålagt, og kan endres, mener Mork, og sier at det haster å kvitte seg med oljeavhengigheten både av hensyn til arbeidsliv og klimaet. For å gjøre det må norsk økonomi sikres grønne bein å stå på, hevder han.

– Hvis det er viktigere for framtidige generasjoner å få bygd et lavutslippssamfunn enn å ha penger i verdens aksjeobligasjonsmarked, så bør vi kanskje sette til side en del av fondet til klimaomstillingen, mener han.

Mork sier at det må legges strenge føringer på klimafondet skal brukes, og han ser for seg et bredt forlik i Stortinget. Han synes det er uheldig at politiske fløyer forsøker å monopolisere klimasaken. Det gjør det vanskeligere å få til forlik. MDG har valgt side i politikken, og SV og Rødt snakker om klima som en venstresidesak.

Magnus Marsdal i Manifest analyse vil også skrote handlingsregelen til fordel for klima.

– Hvis Høyre vil tviholde på Stoltenbergs regel, som ble laget i en helt annen økonomisk situasjon, synes jeg ikke det skal hindre de rødgrønne partiene i å sette fart på det grønne industriskiftet og bruke statens styrke til å styre denne utviklingen i rødgrønn retning.

