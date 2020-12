annonse

Eirik Bræk drev delikatesseforretningen Fenaknoken rett ved rådhuset i Oslo. Men da bilene forsvant, så forsvant også kundene.

– Gatebildet taler for seg, hvis de bare gadd å kikke etter: Tomme næringslokaler. Ingen trafikk. Nesten ikke folk. Politikken, så langt, er fullstendig mislykket, sier han til Aftenposten, og forteller om sin erfaring:

– Prosjektet som byrådet kaller «en levende by», fører til det stikk motsatte. I 25 år har vi her i butikken sloss for norsk matkultur, med hud og hår. Min drøm er at Oslo sentrum blir et samlingspunkt for spesialbutikker. For å snu utviklingen, må det legges til rette, slik at kundene enkelt kan ta seg frem.

Bræk forteller at for fem år siden begynte kommunen med trafikkreguleringer, og det har forårsaket et dødt sentrum. I fjor var han også nødt til å flytte.

– Politikerne rett rundt hjørnet, i rådhuset, kunne i hvert fall ha sett ut av vinduet, sier han, og legger til:

– Parkeringsrestriksjonene er vårt største problem, ikke pandemien. Sentrum trenger folk!

Han mener at om Oslo fortsatt skal ha småbutikker, må det legge til rette for det. Når kundene blir borte, så forsvinner også butikkene.

– Politikerne kan begynne med å bruke øynene. Og spørre hvordan vi har det, her i Oslo sentrum.

