Det er blitt startet en innsamlingsaksjon på Spleis for å saksøke den norske stat i forbindelse med nedstengningen av landet.

«Søksmålet vil søke å gjeninnsette normal demokratisk prosess, gi tilbake grunnleggende friheter og menneskerettigheter», står det i innsamlingsaksjonen på Spleis.

Hittil har over 200 personer gitt nesten 100 000 kroner.

Har fått nok

Intiativtaker Ingunn Tennbakk skriver på Spleis at det norske folk har lidd lenge nok og at myndighetene har brutt grunnleggende menneskerettigheter under nedstengningen av landet.

«Vi i Norsk Frihetsallianse har engasjert advokat Erlend Ringnes Efskind til å føre sak mot staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av det norske folk for urettmessig å ha begrenset deres frihet og grunnleggende menneskerettigheter; ved å nekte barn og ungdom utdanning, ved ikke å legge til rette for at folk kan leve av arbeidet sitt eller næringsvirksomheten, ved å nekte dem rett til offentlig støtte, ved å ikke la folket bli hørt, ved å ikke respektere privatlivet, ved å begrense forsamlings- og organisasjonsfrihet, ved å begrense ytringsfriheten, ved å begrense idrett og lek, ved å begrense bevegelsesfrihet, og ved å pålegge folk å bruke munnbind», står det beskrevet.

Statsminister Erna Solberg og hennes regjering stengte ned Norge i mars. Siden den gang har mange fått livene sine ødelagt. Noen har mistet både jobb og eiendommer, mens andre har slitt psykisk siden de ikke kunne ha besøkt venner og familie.

Gruppen som nå saksøker staten kaller seg selv Norsk Frihetsallianse, og har som mål og gi makta tilbake til folket.

«Søksmålet vil søke å gjeninnsette normal demokratisk prosess, gi tilbake grunnleggende friheter og menneskerettigheter, samt kunne gi grunn for erstatningssøksmål for de økonomiske og psykiske lidelsene det norske folket er påført som følge av de urettmessige covid-19-tiltakene», skriver de.

