Fire menn er dømt for å ha torturert en gutt med verktøy. Straffene er imidlertid oppsiktsvekkende milde.

I forrige uke falt en dom i en sak som har fått stor oppmerksomhet i byen Sundsvall nord i Sverige. Fire menn låste inn, torturerte en gutt, som de også ranet for 10 000 svenske kroner. Alle utenom en av mennene slipper frihetsberøvelse. De dømmes i stedet til tilsyn og terapi for å bli kvitt avhengighet av rusmidler. En av dem er idømt fengsel i én måned. Det melder SVT.

Mishandlingen fant sted under en fest i en leilighet i Sundsvall. Offeret, en 14 år gammel gutt, ble slept inn i et rom av en 21-åring, og ble konfrontert med at han angivelig skyldte 21-åringen penger. Gutten, som har oppgitt at han aldri har sett mannen tidligere, nektet å betale.

Ble fastspent og stukket

Deretter sluttet tre menn seg til dem, og torturerte 14-åringen med bormaskin og andre verktøy, og tvang ham til å overføre penger med Swish (Sveriges svar på Vipps, red. anm.) Torturen innebar at guttens armer og ben ble fastspent i en stol, og at han ble stukket med skrutrekkere og bormaskiner. Det hele skal ha pågått i timesvis.

Gutten hadde ikke de store summene gjerningsmennene krevde på konto, og ba derfor venner om å føre over penger for ham. Vennene fattet mistanke til at noe ikke var som det skulle, og kontaktet politiet.

Alle de dømte gjerningsmennene har svenskklingende navn.

