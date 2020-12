annonse

Tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Arne A. Jensen, er død 66 år gammel.

Familien opplyser til TV 2 at han led av Alzheimer som han fikk tidlig i 50-årene, og at han sovnet stille inn med familien rundt seg.

– I TV 2 går våre tanker i dag til hans familie som skal vite at vi med takknemlighet minnes Arne Anker-Jensen og hans bidrag til det TV 2 er nå, sier TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Anker-Jensen var redaktør og administrerende direktør i TV 2 fra 1993 til 1999. Etter at han sluttet i kanalen jobbet han blant annet i Braathens.

– Arne Anker-Jensen var et kroneksempel på frasen riktig person på riktig sted til riktig tid. Det er en trist dag for TV 2. Det er fortsatt mange i TV 2 som arbeidet med ham på den tiden, og felles for dem alle er at de satte stor pris på ham både personlig og profesjonelt, sier Olav T. Sandnes.

