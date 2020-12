annonse

Coronaviruset, Joe Biden og USA-valget, er hva nordmenn har søkt mest på i året som har vært. Etterfulgt av «hva er Sian», «hva er pandemi» og «hvordan permitterer man ansatte.» Nordmenn har også lurt på hvordan man blir smittet, hvordan man bruker munnbind og kjøper aksjer.

Fraser som «dette er tidens verste år» og «gleder meg til 2020 er over» eller «det beste med 2020 er at det snart er over», sier oss at det ikke akkurat har vært jubelår for nordmenn flest. Det er mange som har fått livet snudd på hodet, og ord som kohort, hjemmeskole og pandemi ble dagligdagse ord for første gang i manges liv.

Det vil ta tid før arbeidsmarkedet er tilbake til normalen, og med stadig flere permitteringer, kan vi vente oss en usikker tid fremover. Det har likevel vært noe positivt med året for både nordmenn og resten av verden: Landet Chile er helt tom for landminer som i flere tiår har tatt livet av mange mennesker og skadet enda flere. Det kan virke som om pandemien har ført norske par nærmere hverandre, og separasjonstallene har ikke vært så lave noensinne de siste tiårene.

I land som Zimbabwe, Rwanda og Tanzania har kvinner fått flere rettigheter. I Sør-Sudan har de nå en lov som beskytter kvinner mot seksuell trakassering på arbeidsplassen og kjønnsdiskriminering. Det er en fantastisk god nyhet for afrikanske kvinner. Også må vi ikke glemme nordmannen som ble kåret til beste spilleren i verden under 21 år: Erling Braut Haaland gjorde mange nordmenn stolte i 2020.

Å sette ting i perspektiv

For meg er ikke 2020 det verste året sammenlignet med årene under borgerkrigen i Somalia. På mange måter har jeg vært i både isolasjon og gått gjennom en urolig tid to ganger i løpet av mine 36 leveår. Forskjellen mellom å være i isolasjon i et trygt hjem med tilgang til rent vann, mat, varme og internett er store sammenlignet med den isolasjonen jeg måtte forholde meg til som flyktning. Vi hadde verken rent vann, mat eller trygghet. Vi hadde heller ikke hjemmeskole da de aller fleste av våre skoler ble sprengt i stykker. De voksne måtte gå langt for å hente vann. Mange kom aldri tilbake fra den turen.

Når man setter søkelys på kontrastene, er det enklere å se godene vi faktisk har i denne merkelige tiden. Man må ikke ha vært gjennom en borgerkrig for å sette pris på en varm seng og mat i kjøleskapet. Man trenger ikke kunnskap om flukt for å sette pris på den økonomiske tryggheten vi har i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Og det er ikke nødvendig å være tidligere flyktning for å sette pris på tryggheten og freden vi har. Når jeg leser mange statuser og observerer de rundt meg, blir jeg litt nysgjerrig på hvorfor så mange har et behov for å klage.

Er det å klage en norsk greie?

Jeg har lagt merke til at det er en stor forskjell på når somaliere hilser på andre somaliere og når nordmenn hilser på andre nordmenn. Somaliere har en lang liste med spørsmål, som hvordan har barna det og generelle spørsmål om den andres helse og familieliv. Så svarer de som regel med inshaallah (hvis Gud vil) eller mashallah (hva Gud villet) eller setningen mange somaliere alltid avslutter med som indikerer takknemlighet, Alhamdullilah (ros være Gud). De har evnen til å snu en veldig kjip situasjon til å bli bli positiv ved hjelp av takknemlighet og ros til Gud. Det å dele dårlige nyheter med hverandre gjør oss ydmyke, og det å snakke om det positive kan tolkes som fremmed for mange. Men er man automatisk et bedre menneske hvis man er i stand til å skylde på været, Trump og myndighetene?

2020 anser jeg som mulighetens år. Et år der vi har vist frem både de gode og de negative sidene ved oss selv. Resett har overlevd enda et år, og satset på både nettbutikk og forlag. Dette er veldig ergerlig for de som ønsker å se Resett falle. Mange av Resetts lesere har støttet oss gjennom å bruke tusenvis av kroner i nettbutikken vår. Noen av de mest solgte varene har Resettlogoen på, og folk ønsker å gå med dem stolt. Det er alt fra munnbind og t-skjorter til kjøkkenutstyr. Butikken krever en del, så undertegnede har tatt ansvaret for den. Det er utrolig gøy å se utviklingen og drive butikk. Folk vet at de bidrar til å holde Resett i live ved å handle hos oss. Derfor ser vi stadig etter nye varer og nye måter å gjøre kundene fornøyd på. Så får de gode kvalitetsvarer som vi er veldig stolte av.

Det har seg slik at da jeg startet i Resett ble jeg bevisst på hvor viktig det er å være nytenkende – og å være villig til å gjøre jobber andre ikke vil ta. Å ta initiativet til nye måter å tjene penger på og satse på flere områder enn donasjoner og abonnement, tenker jeg vil gi Resett flere ben å stå på i årene fremover.

Kriser kommer og går, ingenting i livet varer evig. Året 2020 er snart over og skriver seg inn i historien som et av de mest turbulente årene i vår levetid. Men 2021 banker på døren, og byr på mange muligheter. Det nye året fortjener at vi også møter det med blanke ark og gir det en sjanse.

Jeg ser frem til nye året og ønsker alle et riktig godt nyttår.

