Et merkelig år er forbi. Nå er det på tide å stålsette seg for det neste.

Det er et underlig år vi har lagt bak oss, ellers i samfunnet og i media. Ordinær dagsorden har måttet vike for stadige reportasjer om virus, smittevern og vaksiner. Langt de aller fleste økonomier i verden krymper, og deler av næringslivet sliter i en krise som nok mangler sidestykke, i alle fall på veldig lang tid. Verden ble fullstendig tatt på sengen av covid-19, og regjering etter regjering har innført drakoniske tiltak som tidligere ville ha blitt sett på som totalitære.

Det som kjennetegner et totalitært regime er nettopp at politikere griper inn i din hverdag og din private sfære, og bestemmer hvem du får være sammen med, og hvordan du skal oppføre deg når du møter andre. I noen land holdes store deler av befolkningen nærmest i husarrest av folkevalgte politikere. Det er utvilsomt noe vi ikke trodde vi ville se med det første.

Vaksinen er kommet, og kanskje blir coronapandemien historie snart. Men ringvirkningene etter lockdown, og effekten dette har hatt på økonomien, har nok bare såvidt begynt å vise seg. Jeg tror vi må stålsette oss for 2021. Dette kan bli svært prøvende for verden, og for Norge.

Fremganger

For Resetts del synes jeg vi kan konstatere at produktet er blitt bedre. Vi har hatt jevn progresjon helt siden begynnelsen i 2017. Det synes tydelig at kvaliteten er betydelig hevet, når man leser eldre artikler og sammenligner med stoffet som publiseres i dag. Men særlig det siste året synes jeg kvaliteten og seriøsiteten har økt. Det er blitt proffere, og vi får fortsatt laget en del saker med egne vinklinger og intervjuer. Men det bør bli mer av det.

Vi har fortsatt mange områder å bli bedre på. Vi er noen få som må håndtere alt fra skriving til korrektur, til bilder, publisering og planer. Med deres hjelp og mer ressurser, blir det mulig å heve kvaliteten. Vi trenger fortsatt mer og bedre journalistikk. Der er publikum en del av løsningen. Det er tross alt dere som gjør Resett mulig.

Integritet og åpenhet

Noe av det som har økt min selvtillit som en del av denne organisasjonen dette året, er integriteten som er blitt utvist. Jeg synes vi har fått vist at vi ikke er en sekt, en menighet, med en slags yppersteprest Lurås og disipler som alle mener det samme, uten å godta at vi har litt ulike perspektiver også her.

I det nye året håper jeg at flere, på alle sider av samfunnsdebatten, lærer seg å ikke demonisere sine meningsmotstandere med betegnelser som landsforræder, rasist, fascist, Onkel Tom eller kommunist, uten reell forankring eller gangbar forklaring. Det er blitt for mye hat i samfunnsdebatten. Det er skadelig for samfunnet. Folk blir med rette sinte når de blir stemplet som noe de beviselig ikke er. Det øker gapet mellom folk, og bidrar heller ikke til løsninger på politiske eller sosiale utfordringer.

Engasjement

Jeg vil stå opp for egne meninger også i det nye året. Og jeg ønsker engasjement velkommen, også når jeg ikke er enig. Alle som er uenig med meg er ikke onde, fæle, kommunister eller svikere. De har et annet perspektiv. Og det bør jeg prøve å forstå, og se om jeg kan få noe ut av. For da kan jeg bli bedre på å finne gode argumenter for mitt perspektiv, i tillegg til at man da kanskje lærer noe nytt. Det blir dessuten mye vanskeligere for meningsmotstandere å demonisere en noen som faktisk er sympatisk og åpen, og som klarer å være så saklig at merkelapper faller på steingrunn og preller av.

Derfor bør vi ikke slå tilbake med samme mynt. Vi bør være bedre. Vi bør holde oss til saken, og det vi vet helt bombesikkert. Også bør vi sette enormt stor pris på muligheten til å diskutere, og friheten vi har i dette landet til å si det vi mener om politikk og sosiale forhold. Vi må kjempe for at den friheten skal bestå. Da må vi være litt lure, og tenke oss godt om når vi snakker om politikk, og om folk. Vi skal ikke stå og skrike til hverandre om hvor jævlige andre er. Vi skal opplyse oss selv og hverandre, og sikre vår felles fremtid i dette fabelaktige land.

Takk for laget så langt. Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år.

