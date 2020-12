annonse

Av hele 299 sjefredaktører har kun syv ikke-vestlig bakgrunn.

Dette viser en opptelling av Norsk Redaktørforening (NR) medlemmer. Det er ikke mer enn to prosent mangfold, og det gjenspeiler dårlig dagens flerkulturelle samfunn.

En av de syv er Utrops redaktør Majoran Vivekananthan, han mener media har en jobb å gjøre.

– Jeg er fremdeles veldig skuffet over at mediene ikke har kommet lenger i å rekruttere et mangfold av redaktører og journalister. Dette har vi kjent til i mange år, men vi står i stor grad på stedet hvil, sier han til Klassekampen.

Vivekananthan kommer fra Sri Lanka. Han sier at redaksjoner flest har for dårlig kompetanse om det flerkulturelle feltet.

– Det er fremdeles slik at når man skal omtale en muslim, setter redaksjonene på et bilde av en kvinne med hijab. Og da en Bollywood-stjerne kom på besøk til Norge i år, var den en kjempestor begivenhet for en stor del av Oslos befolkning, men det kjente ikke journalistene til. Slike flauser og mangler hadde man unngått med journalister med flerkulturell kompetanse i redaksjonene.

Vivekananthan vedgår at det er lite journalistisk kompetanse blant innvandrere, det forklarer han med at de velger høystatusyrker slik som ingeniør, lege og advokat.

Organisasjonen Medienettverkets formål var å motvirke den skjeve kjønnsbalansen blant redaktører. Men i høst utvidet de formålet til også å gjelde flerkulturelt mangfold.

– Man må starte med å stille spørsmålet: Hvorfor er det viktig med mangfold? Som den fjerde statsmakt er mediene nødt til å speile samfunnet. Mangfold er ikke et good to have, men et must have, sier styremedlem i Medienettverket, Winta Negassi.

