annonse

annonse

Vil ikke ha forskjellsbehandling.

Så vel i Stavanger som andre steder i Norge har somaliere hatt relativt høy smitterate sammenliknet med resten av befolkningen.

Av de over 220 personene som har fått påvist COVID-19 siden lillejulaften i Stavanger, er mange somaliere, skriver NRK. Nå er tre moskeer samt kafeer og andre møteplasser lukket og stengt inntil videre.

annonse

Samtidig har Stavanger kommune valgt å anmode sine somaliske ansatte om å avlegge negativ COVID-19-test ved ankomst på arbeidsstedet eller holde seg hjemme. Det samme gjelder taxioppdrag for kommunen.

Les også: Norsk-somalier nektet å godta forelegg for brudd på karanteneplikten etter Covid-19-forskriften (+)

Et etnisk spesifikt krav om å teste seg faller ikke i god jord hos alle. En talsmann for den Stavanger-baserte organisasjonen Unge Minoriteter mener kommunen her skjærer alle somaliere over én kam.

annonse

– Selv om vi anbefaler folk å ha lav terskel for å teste seg, kan du ikke be alle med somalisk bakgrunn til å teste seg bare fordi de tilhører det somaliske miljøet. Det bidrar til fordommer og stigmatisering, sier talsmannen.

– De sier at de får SMSer fra deres ledere og sjefer som ber dem å holde seg hjemme eller teste seg, selv om de ikke har vært nærkontakt med noen som har fått påvist smitte. Og selv om de ikke har vært på reise. De har egentlig ingen grunn til å teste seg eller være hjemme, hevder talsmannen videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474