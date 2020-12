annonse

Hva du foretar deg på nett og hva du sier, bør være regulert av norsk lov når du bor i Norge, men det er ikke det. Vi må snarest få på plass et skikkelig lovverk. Viste du at Google, Facebook og Twitter er de største av firmaene som sensurerer norske borgere i sosiale medier og på internett.

De er gigantiske utenlandske private selskaper som nyter godt av at de selv kan bestemme hva deres kunder får lov til å gjøre på internett. Alt vi foretar oss via Google og sosiale medier: eier Big Tech – og de selger informasjonen videre. Chrome nettleser registrerer hele tiden hva du gjør, og lagrer det hos Google.

Ikke bare blir du solgt som en vare, men du bidrar selv aktivt og ærlig med å opplyse om hva du liker og ikke liker. Dine bilder er heller ikke bare din eiendom om de er lastet opp på sosiale media. De kan selges videre som illustrasjonsfoto til 2.500 stykket for ett oppslag, og du har akseptert avtalen ved å bruke tjenesten.

Hos et telefonfirma kan du si hva som helst, uten at andre enn politiet skal få lov til å blande seg inn med fullmakt fra rettsvesenet. Du kan gå på et museum for å se på Munchs “Madonna”, men du kan ikke nødvendigvis poste bildet du tok på sosiale medier: Om det strider med deres regler for for eksempel nakenhet – eller om de mener det er politisk ukorrekt, støtende, hatefullt, krenkende, rasistisk etc. Her er det deres regler som gjelder, selv om du måtte synes at det er ditt privatliv. Hos Facebook eller Twitter forandrer de vilkårene akkurat som det passer dem.

Norsk lov bør gjelde så lenge du er registrert som bosatt i Norge. Det skal være lov å skrive det samme i sosiale medier som du kan gjøre ellers i landet du bor i. Flere land har allerede opprettet særlige sensur-lover for å beskytte borgere mot hva andre skriver, men polakkene har sett seg lei av dette, og ser det også fra et ytringsfrihets-perspektiv. Det er nå et polsk lovforslag ute mot overivrig sensur.

Om en enkeltperson eller gruppe blir sperret ute, eller sensurert uten å ha brutt polsk lov, kan brukeren klage til leverandøren av tjenestene, for eksempel Facebook, som får 24 timer frist til å revurdere. I løpet av de 48 neste timene kan klagen sendes elektronisk til en rettslig instans i Polen, og skal der behandles i løpet av maks syv dager. Alt behandling skal skje elektronisk, og leverandøren kan idømmes inntil 20 millioner kroner i bot.

Vi må umiddelbart få på plass et lovverk i Norge, som sikrer at norske borgere ikke kan sensureres strengere av private firma, enn hva vårt eget lovverk tilsier.

Facebook-innblanding i valget 2021

Vi har hørt mye om hvordan Facebook, Twitter og Google aktivt har blandet seg inn og påvirket valget i USA. Det ble blant annet gjort ved å begrense den ene partens synlighet, og ved å fremheve den andre. I tillegg ble til og med USAs sittende president sensurert av Twitter. Det sier litt, når disse selskapene har blitt så snørrhovne, at de mener de har rett til å sensurere selv presidenten. Som om dette ikke er frekt nok, har disse firmaene også donert voldsomme summer til kun en part i valget.

I følge Journalisten og Document, driver nå Facebook og planlegger “å jobbe med sikkerhetsprosedyrer og mot falske nyheter i forbindelse med stortingsvalget i 2021”. Hva kan vel gå galt her?

“Ifølge Neraal vil det norske teamet være et bredt sammensatt team som har kompetanse på valg og som er kjent med teknologi. De skal blant annet bistå med sikkerhetstips og formidle kunnskap om modereringsverktøy, skriver Journalisten.

Man kan jo forestille seg hvor «bredt sammensatt» et slikt team rettet mot det norske valget vil være.

Det stinker lang vei.”

Norsk lovverk må regulere dette. Vi skal ikke ha innblanding i norske valg utført av utenlandske private firma.

Vi må ha bøter som er store nok til at dette svir skikkelig. Den 21. januar 2019, ga den Nasjonale Databeskyttelses-kommisjonen (CNIL) i Frankrike, Google en bot på 50 millioner Euro for brudd på databeskyttelses-regler (GDPR).

Digital registrering av vaksinasjoner

Helt til slutt vil jeg komme inn på diskusjonen rundt vaksine i Norge og andre steder. Det er mange meninger om hvorvidt man skal kunne forlange vaksine for de som skal reise sammen med andre. Det jeg vil gå inn på, er hvilket digitalt registreringssystem som må på plass, for at man enkelt skal kontrollere vaksinasjon ved ombordstigning på buss, trikk, tog eller fly.

Et slikt omfattende system vil også kunne brukes til nesten hva som helst annet når det først er på plass. Det kan spore hvor du reiser, når du reiser, hvem som reiser samtidig til samme sted, hvor ofte m.m. I tillegg kan myndighetene henge på mange egne tillegg som kun begrenses av deres fantasi.

Det er en kjent sak at om myndighetene først har innført noe de liker, så er det vanskelig å få dem til å slippe taket: bare se på arveavgiften. Merverdiavgiften var en gang i tiden kun en prøveavgift, men det var så mye penger å tjene på dette, at den ble permanent – og utvidet over tid.

Demokratene er et riksdekkende politiskparti som alltid vil sette nordmenn og Norge først – i alt vi gjør politisk, som vil å gi mer makt til folket, mindre sentralisering, ta vare på norsk kulturarv, bedre pensjoner til norske pensjonister og uføretrygdede, gratis kreftmedisin, fjerne bompenger og vindmøller – og ikke minst få oss ut av: EØS/EU, Schengen-avtalen, Migrasjonsavtalen og Acer, dette bare for å nevne noen viktige saker for Demokratene. Og bare så det er sagt vil selvsagt ha streng grensekontroll og innvandring.

Vi skylder faktisk våre barn og barnebarn å levere Norge i bedre stand enn vi mottok – og ikke som en rykende branntomt.

