– Den norske kyrkja har vorte ein politisk parti leidd av idiotar som ikkje kan å rekna, ikkje kan å tenkja og trur at ei verd styrt etter deira prinsipp, ville ha vorte ein betre stad å vera.

I eit innlegg på Facebook fortel Dag og Tid-journalist Jon Hustad om kvifor han ikkje lenger vil stå som medlem av kyrkja (DNK).

– Då snakka presten i Asker om at kor stolt han var over at dei kristne og muslimane på Vestbreidda opprettheldt den eldste kyrkja i verda i fellesskap, trass i okkupasjonen, trass i vondskapen. Han ville sjølvsagt at det skal verta frie val på Vestbreidda etter at Israel har trekt seg ut, eit val som hadde endt som på Gaza. Då hadde sjølvsagt kyrkja vorte fjerna på dagen, på lik line med dei kristne.