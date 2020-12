annonse

Sent onsdag kveld ble ytterligere to bygg tatt av leirskredet i Ask i Gjerdrum. Det er snakk om et rekkehus og en tomannsbolig med til sammen sju boenheter.

Politiet opplyste tidligere på kvelden at fem hus hadde rast ut i skredområdet i tillegg til tre tidligere på ettermiddagen, men det viser seg at de siste husene som ble offer for skredet var to i antall, ikke fem.

– De to byggene som raste ut ved 23-tiden var et rekkehus og en tomannsbolig med til sammen sju boenheter, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB.

De to byggene som sist raste ut kommer i tillegg til de tre byggene som raste ut i 15-16-tiden onsdag ettermiddag. Totalt er da antall bygg som er tatt av skredet kommet opp i minst 16.

Redningsaksjonen fortsetter med full tyngde utover natta.

– Lysforholdene er ikke med oss, været er ikke med oss, men vi fortsetter i samme driv som vi har gjort fram til nå, sa innsatsleder på stedet, Dag André Sylju, under politiets pressebrifing onsdag kveld.

Hund reddet ut av skredområdet med helikopter

En hund som befant seg inne i den røde sonen etter leirskredet på Ask i Gjerdrum, ble reddet ut av området med helikopter natt til torsdag.

Hunden ble lokalisert av en drone, og hentet opp av letemannskaper i et helikopter i 1.43-tiden, opplyser politiet til VG.

– Hunden skal være i god behold. Det har i alle fall ikke kommet inn opplysninger på det motsatte, sier operasjonsleder Karianne Knudsen.

Hunden er en ti år gammel dalmatiner ved navn Zajka, og den skal nå gjenforenes med sine eiere som er evakuert fra området.

Natt til torsdag er SeaKing-helikoptre og droner fortsatt i aktivitet over skredområdet. Det gjøres både for å overvåke, og for å lete etter tegn på overlevende.

Fakta om leirskredet i Gjerdrum

Fakta om leirskredet, som natt til onsdag gikk i Ask i Gjerdrum kommune.

* Øst politidistrikt mottar melding om skredet like før klokken 03.59 natt til onsdag 30. desember

* Skredet, som er et kvikkleireskred, går på et større område i Ask i Gjerdrum kommune, som ligger like sør for Gardermoen. Minst 14 adresser i et boligfelt omfattes av skredet.

* Rundt ni personer er meldt skadd, med varierende skadeomfang. Et av tilfellene karakteriseres som alvorlig.

* Etter å først ha meldt at ingen var savnet etter skredet, varsler politiet onsdag morgen at 26 personer ikke er gjort rede for. Tallet blir nedjustert en rekke ganger utover dagen og kvelden. Onsdag kveld får ti personer status som savnet.

* 1.000 personer er onsdag kveld evakuert, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

* Letearbeidet blir betegnet som svært krevende, og redningsmannskaper får ikke gå inn fysisk ned i skredområdet. Det letes med helikopter, både med varmesøkende teknologi, samt med å lokalisere mobiltelefonene til de savnede.

* Både Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner deltar i arbeidet. Et svensk kriseteam er også på plass for å bidra.

* Onsdag kveld utelukker ikke politiet at det i løpet av natten kan bli aktuelt å fire ned redningsmenn med hunder på bygg som anses som stabile.

* Både statsminister Erna Solberg (H) og kong Harald har uttrykket medfølelse for alle som er berørt av ulykken, som av statsministeren betegnes som en katastrofe.

